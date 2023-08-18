قطر ترفع سعر خام الشاهين تحميل أكتوبر لأعلى مستوياته في 4 أشهر

قالت مصادر بتجارة النفط اليوم الجمعة إن قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل أكتوبر/تشرين الأول في العقود محددة المدة إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر، وذلك في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على النفط من الشرق الأوسط بعدما مددت السعودية خفضها الطوعي للإنتاج.

وحددت قطر للطاقة السعر لشهر أكتوبر/تشرين الأول بعلاوة 2.10 دولار للبرميل على الأسعار المعروضة لخام دبي، أي بزيادة 42 سنتا عن علاوة سبتمبر/أيلول البالغة 1.68 دولار للبرميل وليصل السعر إلى أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران.

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وظلت علاوات الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط عالي الكبريت قوية هذا الشهر مدعومة بالمخاوف إزاء شح المعروض بعدما مددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضها الطوعي للإنتاج بواقع مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر/أيلول، وذلك حتى على الرغم من أن بيانات الاقتصاد الصيني الضعيفة شكلت ضغطا نزوليا على أسعار خامي القياس العالميين برنت وغرب تكساس الوسيط.

وتحدد سعر العقود محددة المدة بعدما باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في أكتوبر/تشرين الأول في عطائها الشهري.

والعدد الإجمالي من شحنات خام الشاهين المتاح لشهر أكتوبر/تشرين الأول هو نفسه كما كان في سبتمبر أيلول عند 16 شحنة، لكن قطر للطاقة طرحت عددا يقل بشحنتين في عطائها مقارنة مع الشهر السابق.

واشترت شل ويونيبك وفيتول على الأرجح الشحنات الثلاثة في العطاء في نطاق سعري يتراوح بين 1.90 دولار و2.11 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

والشحنات للتحميل في أيام الأول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول و14-15 منه و29-30 من الشهر نفسه.