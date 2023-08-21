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حقل نفط (istock)
حقل نفط (istock)
نفط وغاز

النفط يرتفع بعد توقعات بخفض صادرات "أوبك+" في أغسطس

صعدت أسعار خام برنت 75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل

سنغافورة - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع قلة المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من السعودية وروسيا، الأمر الذي تفوق في تأثيره على مخاوف متعلقة بنمو الطلب العالمي في ظل أسعار فائدة مرتفعة.

وبحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش صعدت أسعار خام برنت 75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا إلى 82.05 دولار للبرميل.

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ينقضي أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر/أيلول غدا الثلاثاء، وارتفعت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 73 سنتا إلى 81.39 دولار للبرميل.

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وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات جمعتها في وقت سابق هذا العام إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+. ودفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.

وفي يوليو/تموز انخفضت الشحنات السعودية إلى الصين 31% مقارنة بيونيو/حزيران، فيما ظلت روسيا بخامها الذي يباع بأسعار أقل، أكبر مورد للصين وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

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