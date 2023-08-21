صربيا ستزيد إمداداتها من الغاز الروسي إلى المجر في هذه الحالة

قال وزير الخارجية المجري يوم الأحد إن صربيا ستزود المجر بشحنات أكبر من الغاز الطبيعي الروسي في حال مضت أوكرانيا في قرارها بوقف اتفاقية نقل الغاز مع روسيا.

قال الوزير بيتر سيارتو، في رسالة مسجلة، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، وأكد له استعداد صربيا لتزويد بودابست بشحنات أكبر من الغاز الروسي إذا رفضت كييف تمديد اتفاقية تسمح بمروره عبر الأراضي الأوكرانية.

مادة اعلانية

جاءت هذه الأنباء بعد إعلان وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، احتمالية ألا تمدد كييف اتفاقية نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول الأوروبية عبر أوكرانيا.

ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقة العام المقبل.

تحصل المجر على ما يقرب من 80% من غازها الطبيعي من روسيا - عبر خط أنابيب ترك ستريم الذي يمر عبر صربيا إلى جنوبها - وقد عارضت بشدة العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وحتى بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سعت المجر للحصول على النفط والغاز الروسي، بحجة أهميته لأمن الطاقة فيها.