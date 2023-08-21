وزير إيطالي: سنستغني عن إمدادات الغاز الروسي هذا العام

أعرب أدولفو أورسو، وزير شركات ومنتجات "صنع في إيطاليا"، عن رأي مفاده أن بلاده ستحقق اكتفاء ذاتياً في مجال الغاز، أولا وقبل كل شيء عن الغاز الروسي عام 2023.

وقال أورسو: "في مجال إمدادات الغاز أحرزنا تقدما كبيرا. أود أن أشير إلى أن مستويات التخزين وصلت إلى 90% في الأيام الأخيرة".

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وأضاف "أنا مقتنع بأنه في عام 2023 سنكون قادرين أخيرا على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، أولا وقبل كل شيء من روسيا"، وفقا لوكالة "تاس".

كانت شركة غازبروم الروسية قالت السبت الماضي، إنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا بواقع مليون متر مكعب من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم واحد من ذلك.