"إم في إم" المجرية تتفق على شراء الغاز من "بوتاش" التركية

توصلت مجموعة "إم.في.إم" المجرية للطاقة لاتفاق لشراء نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من شركة "بوتاش" التركية.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، "يأتي هذا الاتفاق الاستراتيجي ضمن المبادرة الشاملة التي طرحتها الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة على المستوى الوطني".

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وأضاف "تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الطاقة واستقرار أسعار الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراعات والعقوبات"وفق لـ"رويترز".

وقال كوفاتش إنه جرى التوصل لاتفاق حول عملية الشراء المقررة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المجر أمس الأحد، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على تفاصيل هذا الاتفاق بحلول نهاية العام.

وأصدرت شركة (بوتاش) بيانا وصفت فيه هذه الخطوة بأنها "اتفاق مهم"، وهي المرة الأولى التي تبرم فيها تركيا اتفاقا لتصدير الغاز مع دولة غير مجاورة لها.