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شركة بتروإكوادور - نفط الإكوادور
شركة النفط الإكوادورية بتروإكوادور المملوكة للدولة
نفط وغاز

سكان دولة في أميركا اللاتينية يصوتون لوقف استخراج النفط من محمية في الأمازون

نال خيار "نعم" لوقف استغلال حقل نفطي في حديقة ياسوني الوطنية أغلبية الأصوات

كيتو - فرانس برس
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صوّت الإكوادوريون لصالح التوقف عن استخراج النفط من محمية في الأمازون، وفق نتائج صدرت الاثنين لاستفتاء اعتُبر مثالا تاريخيا على الديموقراطية في قضايا المناخ.

ونال خيار "نعم" لوقف استغلال حقل نفطي في حديقة ياسوني الوطنية التي تعد من أهم مناطق التنوع الحيوي في العالم، 59% من الأصوات، بعدما فرزت لجنة الانتخابات 98% من بطاقات الاقتراع.

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وبعد المطالبة بالاستفتاء لسنوات، سمحت أعلى محكمة في البلاد بتنظيمه في مايو لتقرير مصير "المربّع 43" الذي يساهم في 12% من 466 ألف برميل نفط في اليوم تنتجها الإكوادور.

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يقع المربّع ضمن محمية تضم ثلاثا من آخر مجموعات السكان الأصليين التي لم تتواصل مع العالم، فضلا عن مجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية.

وقدّرت حكومة الرئيس المنتهية ولايته غييرمو لاسو الخسائر بـ16 مليار دولار مدى 20 عاما في حال توقفت عمليات الحفر.

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