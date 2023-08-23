أكبر مصفاة نفط في فيتنام تبدأ إغلاقاً للصيانة

قال مصدر في أكبر مصفاة نفط في فيتنام، اليوم الأربعاء، إنها أغلقت بعض وحداتها لتبدأ إغلاقا كاملا يستمر 55 يوما لإجراء أعمال صيانة واسعة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شركة المصفاة والبتروكيماويات المعروفة باسم مصفاة نجهي سون والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا ستصبح مغلقة بشكل كامل يوم الجمعة.

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وتابع المصدر "لقد وظفنا خمسة متعاقدين لأعمال الصيانة، معظمهم محليون"وفق "رويترز".

وتوفر المنشأة، التي بدأت الإنتاج التجاري في عام 2018، أكثر من ثلث احتياجات فيتنام من الوقود المكرر.

وتملك كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية حصة تبلغ 35.1 % في مصفاة نجهي سون، بينما تحوز بترو فيتنام المملوكة للدولة 25.1% وتملك ميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7%.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من وزير النفط الكويتي سعد البراك واطلعت عليها رويترز أن المصفاة قد تتكبد خسارة تصل إلى مليار دولار هذا العام بسبب تقلب الأسعار وزيادة مدفوعات الفوائد على القروض والتوقف من أجل أعمال الصيانة.