تسعير خام دبي لنوفمبر يتساوى مع سعر خام عمان

قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الأربعاء إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالتساوي مع سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني في نهاية سبتمبر/ أيلول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل نوفمبر/تشرين الثاني.

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وكانت حددت أيضا فرق سعر الخام الرسمي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بالتساوي مع سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.