اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ناقلة النفط الإيرانية
ناقلة نفط إيرانية
نفط وغاز

إيران تعتزم إنتاج 3.4 مليون برميل نفط يوميا بنهاية سبتمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير النفط جواد أوجي قوله اليوم الأربعاء إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر /أيلول.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال محسن خجسته مهر، العضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للنفط قوله إن إيران ستنتج 250 ألف برميل يوميا إضافية من النفط بنهاية الصيف.

مادة اعلانية

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن مهر يوم 9 أغسطس الجاري قوله إن "إنتاج إيران من النفط سيبلغ 3.5 مليون برميل يوميا في نهاية الصيف" وفق لـ"رويترز".

النفط يرتفع مع تقييم الأسواق احتمالات رفع الفائدة وضعف الطلب الصيني طاقة نفط وغاز النفط يرتفع مع تقييم الأسواق احتمالات رفع الفائدة وضعف الطلب الصيني

وفي 18 يونيو الماضي قالت شركات استشارية وبيانات شحن ومصدر مطلع، إن صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام سجلت مستويات مرتفعة جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية، وهو ما أضاف للإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سقوط قارب مهاجرين سوريين ولبنانيين في أيدي قراصنة ليبيين.. أين اختفوا؟ سقوط قارب مهاجرين سوريين ولبنانيين في أيدي قراصنة ليبيين.. أين اختفوا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط