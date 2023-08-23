إيران تعتزم إنتاج 3.4 مليون برميل نفط يوميا بنهاية سبتمبر

نقلت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير النفط جواد أوجي قوله اليوم الأربعاء إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر /أيلول.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال محسن خجسته مهر، العضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للنفط قوله إن إيران ستنتج 250 ألف برميل يوميا إضافية من النفط بنهاية الصيف.

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ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن مهر يوم 9 أغسطس الجاري قوله إن "إنتاج إيران من النفط سيبلغ 3.5 مليون برميل يوميا في نهاية الصيف" وفق لـ"رويترز".

وفي 18 يونيو الماضي قالت شركات استشارية وبيانات شحن ومصدر مطلع، إن صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام سجلت مستويات مرتفعة جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية، وهو ما أضاف للإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.