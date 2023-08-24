النفط ينخفض لليوم الرابع مع دعم فنزويلا لتوقعات الإمدادات

تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع، بفعل تأثير تحسن توقعات المعروض على السوق التي تعاني من تباطؤ الطلب من قبل أكبر المستوردين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.04% إلى 83.18 دولار، وتتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 79 دولارا للبرميل عند 78.81 دولارا، بعد انخفاضه بنسبة 1.8% يوم الأربعاء.

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وتجري إدارة بايدن محادثات مع فنزويلا لبحث رفع مؤقت للعقوبات التي أعاقت مبيعاتها النفطية. ويأتي ذلك علاوة على زيادة الصادرات من إيران هذا الشهر، وفق بلومبرغ.

تعثر ارتفاع أسعار النفط الخام الذي بدأ في أواخر يونيو خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الصين، وإشارات إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول. وقد طغى ذلك على تشديد السوق بسبب تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية.

وساعدت القيود على إحداث انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات من شركة كبلر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر.

وقال هان تشونغ ليانغ، المحلل الاستراتيجي في بنك ستاندرد تشارترد: "نرى أن أسعار النفط تتداول في نطاق محدود على المدى القصير مع استمرار لعبة شد الحبل بين مخاوف الطلب ونقص العرض".

وأضاف أن خام غرب تكساس الوسيط سيبقى على الأرجح عند مستوى 79 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.