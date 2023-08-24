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شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو (المصدر: موقع الشركة على الإنترنت)
شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (المصدر: الموقع الإلكتروني الشركة)
نفط وغاز

صادرات العراق من النفط تسجل 8.33 مليار دولار في يوليو

بمعدل سعر 78.033 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن إيرادات شهر يوليو /تموز الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد (78.033) دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن الإحصائية النهائية لكمية الصادرات من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت106.75 مليون برميل تقريبا بإيرادات بلغت 8.33 مليار دولارا".

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وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو/تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105.48مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 922.75 ألف برميل، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 344.8 ألف برميل" وفق وكالة الأنباء العراقية.

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وأوضحت أن"الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية".

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