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وزارة الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات غاز البترول السائل في السعودية

عن طريق مكائن البيع الذاتية

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن إصدار أول رخصة في المملكة لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وتأتي هذه الخطوة جزءا مهما من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة غاز البترول السائل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توفّر إمدادات الغاز وأمنها.

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كما تهدف إلى تعزيز كفاءة المرخص لهم بتوفير هذه الخدمات، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وكذلك تنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المُقدّمة للمستهلكين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتتوافق هذه الخطوة مع سعي الوزارة لتشجيع الاستثمار في أنشطة غاز البترول السائل؛ حيث بدأت الوزارة استقبال طلبات التأهيل في هذه الأنشطة، للشركات الراغبة بالاستثمار في نقل غاز البترول السائل، من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين، وفي إنشاء مرافق التعبئة والتخزين وتشغيلها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وذلك تعزيزاً لدور وزارة الطاقة في دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة سعياً لتحقيق أهداف رؤية "السعودية 2030".

وستتوفَّر مكائن البيع الذاتية لأسطوانات غاز البترول السائل، في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بحيث تقدّم للمستهلكين على مدار اليوم، جميع الخدمات المتعلقة بغاز البترول السائل من شراء أسطوانات غاز جديدة، واستبدالها بالأسطوانات الفارغة، وشراء ملحقات الأسطوانات كالمُنظِّمات وغيرها.

وقد صُمِّمت هذه المكائن لتكون مهيئة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية؛ لخدمة المستهلكين على نحو ٍأفضل وأيسر.

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