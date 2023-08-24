"استراتيجي آند" للعربية: فرص كبيرة لتحول الخليج من بلدان نفطية إلى دول خضراء

قال الشريك في "استراتيجي آند"، الدكتور شهاب البرعي ، إن منطقة الخليج لديها فرص كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة بتكلفة تعادل 20% من التكلفة السائدة عالميا أي أن تكلفتها أقل بنسبة 80%، بجانب أن المنطقة لديها موارد هيدروكربونية نظيفة مثل الغاز فإن هذا ممكن لاستخدام الطاقة المتجددة ومكمل لها.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "مستقبل الطاقة" أن المنطقة لا تعتمد على سوق متحررة للطاقة وبها مركزية في التخطيط لقطاع الكهرباء ما يمكن من وضع الاستثمارات الرأسمالية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة بصورة لا تستطيع الأسواق الأخرى إنجازها بكفاءة.

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وقال إن هذه الأمور تعطي للمنطقة فرصة للريادة عبر وضع منظومة كهرباء نظيفة قليلة التكلفة عالية الاعتمادية لأنها مدعومة بالغاز الطبيعي وحجمها كبير مقارنة بالدول الأخرى يمكنها من دخول صناعات جديدة لم تكن تستطيع دخولها من قبل مثل الحديد الأخضر والهيدروجين الأخضر وصناعة الغذاء والبلاستيك ومواد البناء المستدامة وهذه فرص أمام المنطقة للدخول فيها .

وأكد البرعي وجود فرص أمام دول منطقة الخليج للتحول من مصدر للنفط إلى مصدر للطاقوة النظيفة والهيدروجين الأخضر "وتتحول من الدول النفطية إلى الدول الخضراء". والفرص واضحة خاصة إذا وسعنا مفهوم الاستدامة في الطاقة وتعاملنا مع التقاط الكربون وتحين كفاءة استخدام الغاز، نستطيع إنتاج طاقة خالية من الكربون بصورة كبيرة بأقل سعر وبموثوقية عالية.

وقال إن المصنعين حاليا لم يعودوا يبحثون عن أقل مكان تكلفة بقدر ما يبحثون على تخفيض الانبعاثات الكربونية بتكلفة تنافسية مع مرونة في سلاسل الإمداد.

وقال إن هناك تحولا فى المواد مناظرا للتحول في الطاقة، ومن تلك المواد البلاستيك ولن يكون ذو استخدام واحد ولكن سيكون له استخدامات كمواد بناء أو البنية التحتية ويمكن استخدامه كبدائل للحديد والأسمنت في صناعة البناء ويكون له عمر أطول من المواد المستخدمة حاليا.

وأشار إلى ضرورة البحث عن إعادة تدوير البلاستيك كميائيا لخفض تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية تدوير البلاستيك.