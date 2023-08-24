وزير الطاقة التركي يصل إلى عاصمة كردستان العراق

ذكرت قناة رووداو التلفزيونية الكردية على حسابها باللغة العربية على منصة إكس أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار وصل اليوم الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ومن المقرر أن ينضم بيرقدار إلى اجتماع مع رئيس وزراء حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يقوم بزيارة رسمية للعراق.

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وقالت مصادر لرويترز إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني زار أنقرة هذا الأسبوع وفشل هو ونظيره التركي في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط من شمال العراق والتي أوقفتها تركيا في 25 مارس/آذار، رغم أن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي في 25 مارس/آذار بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

كان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.

وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.

تريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.