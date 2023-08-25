ريابكوف: تعاون مجموعة بريكس في مجال الطاقة يتعزز بانضمام دول "أوبك"

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن التعاون في مجال الطاقة داخل مجموعة بريكس سيتعزز مع انضمام دول أعضاء في منظمة أوبك إلى المجموعة.

وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحافي حول نتائج قمة بريكس في جنوب إفريقيا: "مع انضمام هذه الدول (دول أوبك) إلى مجموعة بريكس، فإن (التعاون في مجال) الطاقة في المجموعة سيتعزز بلا شك".

مادة اعلانية

وأضاف "في إطار بريكس تم إنشاء أشكال لتبادل المعلومات وإجراء البحوث في هذا المجال... لقد نجحنا في ذلك، وهذا الأمر يعني توحيدا كاملا لما يمس قطاعات الطاقة في نطاق واحد، حيث إن بريكس اليوم لا تجمع المنتجين والمصدرين فحسب، بل أكبر المستهلكين أيضا".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن هذا الأمر في حد ذاته سيمنح الفرصة "لتوفير بيئة ملائمة وأكثر قابلية للتخطيط" في سوق الطاقة.

وكانت قمة بريكس قد أعلنت في جلستها الختامية "دعوة جمهورية الأرجنتين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "بريكس"، وستكون عضويتهم سارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2024".