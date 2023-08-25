عودة الكهرباء لمناطق في إمارة الشارقة بعد خلل فني

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اليوم الجمعة، إن فرق العمل تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل لمناطق في مدينة الشارقة، بعد حدوث خلل فني مفاجئ تسبب في عدم تدفق الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف المكتب أن العمل جار على معالجة الخلل الفني في مصنع الغاز بمنطقة الصجعة.

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ونقلت صحيفة "خليج تايمز"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، في وقت سابق عن سكان نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الكهرباء انقطعت في مناطق من الشارقة.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على طلبات من رويترز للتعليق.

ووفقا لموقع ويذر دوت كوم، بلغت درجة الحرارة في الشارقة 38 درجة مئوية في الساعة 11:35 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش مع رطوبة نسبتها 58%.