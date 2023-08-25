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مورغان ستانلي ينصح بزيادة الاستحواذ على الأسهم والتخلي عن النقد والدولار
مورغان ستانلي
نفط وغاز

مورغان ستانلي: "خام برنت" سيتلقى دعما ليستقر قرب هذا المستوى

رفع البنك توقعاته للطلب على النفط في 2023 إلى 2.1 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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يتوقع بنك مورغان ستانلي أن تتلقى أسعار خام برنت دعما لتستقر بالقرب من 80 دولارا للبرميل، إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن تعود لتحقيق فائض صغير في العام المقبل.

وقال محللون في البنك في مذكرة بتاريخ، أمس الخميس، "أسواق المنتجات المكررة القوية وتخفيضات أوبك الكبيرة تدعم أسعار الخام".

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ورفع مورغان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت للربع الثالث من العام إلى 85 دولارا للبرميل من 75 دولارا، كما رفعها للربع الأخير إلى 82.50 دولار من 70 دولارا. وجرى تداول خام برنت عند نحو 84 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، وفق رويترز.

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وقال البنك إنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار النفط في المستقبل القريب، فإن الطاقة الفائضة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما وقد يؤثر انخفاض الحصة السوقية للمجموعة سلبا على الأسعار في المدى الأطول.

وقررت السعودية تمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى سبتمبر /أيلول، وتقول المملكة إنها قد تمددها لفترة أطول من ذلك كما قد تزيد حجمها.

ورفع مورغان ستانلي توقعاته للطلب على النفط في 2023 إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل.

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