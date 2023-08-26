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نفط روسيا (تعبيرية)
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نفط روسيا

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى 1.8 مليون برميل يوميا في أغسطس

شحنات النفط لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى في 4 سنوات والمسجل في مايو

موسكو - رويترز
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أفادت مصادر تجارية وبيانات للشحن وحسابات لـ"رويترز" بارتفاع صادرات النفط الخام من موانئ روسيا الغربية في أغسطس/آب بشكل طفيف عن يوليو/ تموز رغم تعهد موسكو بخفض صادراتها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وتظهر البيانات أن شحنات النفط في أغسطس/آب لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى للصادرات في أربع سنوات سجلته موسكو في مايو/أيار.

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وأفادت المصادر التجارية وبيانات الشحن وحسابات "رويترز" بأن إجمالي صادرات النفط الخام من الموانئ الواقعة في غرب روسيا بلغت في أغسطس/آب نحو 7.7 مليون طن (1.8 مليون برميل يوميا)، مقارنة مع 7.5 مليون طن في يوليو/تموز (1.77 مليون برميل يوميا).

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وتعهدت موسكو الشهر الماضي بخفض صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا في الشهر الجاري، بالتزامن مع إعلان السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، تمديد خفض الإنتاج.

لكن بما أن روسيا لم تقدم مستوى الأساس لخفض الإمدادات، فإن زيادة شحنات النفط في أغسطس/آب مقارنة مع يوليو/تموز لا تعني أن موسكو لا تفي بتعهدها.

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