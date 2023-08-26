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نفط وغاز

"بي بي" تطالب بزيادة استثمارات النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في الأسعار

عملاق النفط البريطاني سيستثمر 40% من رأسماله في مشاريع تحول الطاقة

نيودلهي - رويترز
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قالت شركة النفط العالمية الكبرى "بي.بي" البريطانية إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني في نيودلهي، إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم.

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وقال لوني أمام مؤتمر بي 20: "نحتاج إلى كلا الأمرين. يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة اليوم بشكل مسؤول وفي الوقت نفسه نستثمر في تسريع التحول في مجال الطاقة".

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وقال لوني إن "بي.بي" ستستثمر 40%من رأسمالها في مشاريع تحول الطاقة بحلول منتصف العقد الجاري و50% بحلول نهاية العقد.

وأضاف: "سنستثمر ما بين 55 و65 مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول الطاقة".

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