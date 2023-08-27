"عمان" توقع مذكرة تفاهم في مجال التحول الأخضر مع "كوريا "

وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن اليوم، فى العاصمة مسقط على مذكرة تفاهم في مجال التحول الأخضر مع جمهورية كوريا ممثلة بوزارة البيئة.

وقّع على المذكرة من الجانب العُماني وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، ومن الجانب الكوري وزيرة البيئة هان هوا-جين.

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وتهدف المذكرة إلى تحقيق فهم أفضل لسياسات وتقنيات التحول الأخضر وتشجيع وبحث أوجه التعاون المختلفة بين الجهات الحكومية والصناعية والمنظمات والمؤسسات البحثية لكلا البلدين، ودعم الجهود في المحافل المشتركة حول العالم لتسريع التعاون في مجال سياسات وتقنيات التحول الأخضر بينهما وفق وكالة الأنباء العمانية.

كما تشجع على التعاون في مجالات وسياسات وبرامج التحول الأخضر وتقنيات مستدامة للبيئة في إنتاج وتخزين وتوصيل واستخدام الطاقة الخضراء وبناء القدرات للتجاوب مع أزمة المناخ والصناعات التي تسهم في التحول الأخضر وأنشطة البحث والتطوير بين الجهات المختصة في البلدين والتعليم والتوعية بشأن التحول الأخضر، كما يمكن إضافة مجالات تعاون أخرى من شأنها الإسهام في تشجيع التحول الأخضر.

وتعمل سلطنة عُمان بخطط استراتيجية للتحول في الطاقة للحدّ من انبعاثات الكربون وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغيّر المناخ والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة وتنويع مصادر الطاقة تماشيا مع الخطوات المتخذة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عام 2050.