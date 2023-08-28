الصين تناقش إبرام عقود 10 محطات طاقة بوسط وجنوب العراق
الصين تفكر في إصلاح شبكة النقل الكهربائي في العراق
قال المستشار التجاري في السفارة الصينية ببغداد شي تشون، إنه توجد مناقشات حاليا لإبرام عقد لإنشاء حوالي 10 محطات ومشاريع طاقة في وسط وجنوب العراق.
وأشار إلى أن "الشركات الصينية هي من القوى الرئيسية لإنشاء وبناء المحطات الكهربائية في العراق"، مؤكداً أن "القدرة المركبة للمحطات الكهربائية العراقية التي أنشأتها الشركات الصينية بلغت حتى الآن أكثر من 6200 ميغاواط".
وتابع تشون أن "حكومة الصين تشجع الشركات الصينية على المشاركة في مشاريع المحطات الكهربائية في العراق، بجانب شركة بور جاينا (Power China) والشركات الصينية الأخرى الموجودة في العراق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أنه "لأجل حل مشكلة الأزمة الكهربائية في العراق، فينبغي أن لا يقتصر الحال على البناء وإنشاء محطات جديدة، بل على الصين إصلاح شبكة توزيع الطاقة الكهربائية".
وأضاف تشون أنه "لا يمكن رفع فعالية نقل الطاقة الكهربائية داخل العراق، إلا من خلال إصلاح شبكة النقل الكهربائي".
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