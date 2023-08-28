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تركيا تبحث مع روسيا وكوريا الجنوبية إنشاء محطة نووية جديدة

روس أتوم الروسية تبني أول محطة نووية تركية

إسطنبول - رويترز
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قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا وكوريا الجنوبية فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية في إقليم سينوب بشمال البلاد.

وتبني شركة روس أتوم الروسية بالفعل أول محطة نووية تركية بإقليم مرسين بجنوب البلاد.

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وقال بيرقدار في تصريحات لقناة تي.آر.تي خبر إن أنقرة تجري محادثات أيضا مع الصين لإنشاء محطة نووية ثالثة في منطقة تراقية غرب تركيا.

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