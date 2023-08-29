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شركة بي بي البريطانية للنفط
شركة بي بي البريطانية للنفط
نفط وغاز

بي.بي تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر

تعتزم ضخ استثمارات في مصر بـ 3.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

دبي - رويترز
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قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط العالمية "بي.بي" تعتزم حفر أربع آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من 2023.

وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة.

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