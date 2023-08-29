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نفط وغاز

مخزون الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في دولة عربية يكفي حتى نهاية سبتمبر

بمعدل 4 إلى 5 ساعات تغذية

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض يوم الاثنين إن مخزون بلاده من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء يكفي حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقل بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عن فياض قوله إن مخزون الوقود "كاف لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 إلى 5 ساعات (تغذية)".

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وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن البيان صدر عقب اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء والمسؤولين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كانت وسائل إعلام لبنانية قد نقلت عن وزارة الطاقة قولها في وقت سابق هذا الشهر إن ناقلتين بحريتين وصلتا إلى المياه اللبنانية تشكلان معا شحنة زيت الغاز المخصصة لشهر أغسطس/آب الجاري والموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بموجب اتفاقية التبادل المبرمة مع العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ناقلة ثالثة تنتظر قيام مصرف لبنان المركزي بفتح اعتمادها المستندي.

وحذر وزير الطاقة من احتمال تخفيض ساعات التغذية إذا لم يتم إدخال الباخرة المحملة بالوقود بحلول أكتوبر/تشرين الأول، قائلا إنه "بغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر".

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