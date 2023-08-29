مصفاة الزور الكويتية تطرح أول عطاء لزيت الوقود منذ يونيو

قال متعاملون اليوم الثلاثاء، إن مصفاة الزور الكويتية طرحت عطاء لبيع زيت وقود لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

ويراقب المتعاملون عطاءات مصفاة الزور لزيت الوقود منخفض الكبريت عن كثب إذ تتجه المصفاة لتصبح مصدراً عالمياً كبيراً لزيت الوقود عندما تعمل بطاقتها الكاملة.

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وقالوا إن المصفاة أصدرت العطاء في وقت متأخر أمس الاثنين لزيت وقود يحتوي على 0.5% من الكبريت بحد أقصى للتحميل في سبتمبر/أيلول. ويغلق العطاء ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت الكويت.

ومن المتوقع تحميل الشحنة في التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول، على أن تكون الكميات بين 120 و140 ألف طن.

وفي يونيو/حزيران أغلقت المصفاة عطاء محدد الأجل لزيت وقود منخفض الكبريت للتحميل بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول، لكن وتيرة العطاءات الفورية تباطأت بعد ذلك.

وأظهرت بيانات تعقب السفن من شركة كبلر لتحليل البيانات أن صادرات زيت الوقود من المصفاة تراجعت لثالث شهر على التوالي في أغسطس/آب.

وجاء انخفاض الصادرات على الرغم من بدء تشغيل ثالث وآخر وحدة لتقطير الخام في المصفاة في يوليو/تموز والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة صادرات المنتج.

ووفقا لبيانات كبلر بلغت صادرات الكويت من زيت الوقود 360 ألف طن في أغسطس/آب انخفاضا من 440 ألفا في يوليو/تموز. وسجلت صادرات زيت الوقود الشهرية ارتفاعا قياسيا في مارس/آذار هذا العام.

ومن المتوقع أن تصبح مصفاة الزور مصدرا عالميا رئيسيا لزيت الوقود منخفض الكبريت بإنتاج يصل إلى 220 ألف برميل يوميا عندما تعمل بكامل طاقتها أي ما يعادل نحو 12 مليون طن سنويا. ومن الممكن تصدير ما يتراوح بين 6 و7 ملايين طن من هذا الإنتاج.