نفط وغاز
"سوناطراك" الجزائرية تعلن اكتشاف 10 حقول نفط وغاز جديدة في النصف الأول
معظم هذه الاستكشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية
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أعلن مسؤول بشركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 10 حقول جديدة للنفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال مدير قسم الاستكشافات بالشركة ربيع باجي في تصريحات للإذاعة الجزائرية إن معظم هذه الاستكشافات "تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج".
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وأشار باجي إلى أن الشركة "تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر المسؤول أن المخطط السنوي للشركة يتضمن حفر 45 بئرا بكل مناطق البلاد، موضحا أنه تم حتى الآن الانتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية العام.
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