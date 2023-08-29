اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة سوناطراك الجزائرية
سوناطراك الجزائرية
نفط وغاز

"سوناطراك" الجزائرية تعلن اكتشاف 10 حقول نفط وغاز جديدة في النصف الأول

معظم هذه الاستكشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مسؤول بشركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 10 حقول جديدة للنفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مدير قسم الاستكشافات بالشركة ربيع باجي في تصريحات للإذاعة الجزائرية إن معظم هذه الاستكشافات "تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج".

مادة اعلانية

وأشار باجي إلى أن الشركة "تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

الجزائر تدشن مشروعاً ضخماً للسكك الحديدية بالتعاون مع الصين اقتصاد اقتصاد الجزائر تدشن مشروعاً ضخماً للسكك الحديدية بالتعاون مع الصين

وذكر المسؤول أن المخطط السنوي للشركة يتضمن حفر 45 بئرا بكل مناطق البلاد، موضحا أنه تم حتى الآن الانتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكشف عن وقائع عنف للشرطة الفرنسية الكشف عن وقائع عنف للشرطة الفرنسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط