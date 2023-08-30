عمان توقع اتفاقيتي تسليم للغاز الطبيعي مع "شل" و"أوكيو"

وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيتين مع "شل" العالمية للتجارة في الشرق الأوسط و"أوكيو" للمتاجرة، وذلك بهدف إنتاج وتسليم أكثر من 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من عام 2025.

وبموجب الاتفاقيتين ستقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد "شل" العالمية للتجارة في الشرق الأوسط، بواقع 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 10 سنوات.

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وعن الفترة الزمنية للعقدين أوضحت وكالة الأنباء‭ ‬العمانية أن الشركة العمانية ستقوم بإنتاج وتسليم أكثر من 1.5 مليون طن متري سنوياً بدءاً من 2025، لصالح "شل". كما ستقوم بتزويد "أوكيو" للمتاجرة بنحو 750 ألف طن سنويا، وفق عقد مدته 4 سنوات ابتداء من 2026.