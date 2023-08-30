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حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان (فرانس برس)
منشأة في حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل
نفط وغاز

مسؤول أميركي يواكب التنقيب عن الغاز في الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

"أكسيوس": إدارة بايدن تعتقد أن المشروع يسهم في لجم "حزب الله"

دبي - العربية.نت
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وصل المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكستين، اليوم الأربعاء، إلى بيروت لمتابعة تنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، إن الهدف الأول للزيارة مواكبة بدء أعمال التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم 9، مشيرا إلى أن الزيارة تؤكد "أهمية الاستقرار جنوباً والذي لا مصلحة لأحد بزعزعته".

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وأضاف بو صعب أن هوكستين سيلتقي خلال الزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأمس الثلاثاء، أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلا عن مصادر إسرائيلية وأميركية بأن واشنطن تكثف جهودها لنزع فتيل التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود.

وذكر موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن تعتقد أن بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية يمكن أن يساعد في كبح جماح حزب الله، بينما يسعى لبنان للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة، وهو تقييم يتفق معه أيضا مسؤولون أمنيون إسرائيليون.

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