اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محطة الضبعة
محطة الضبعة النووية
اقتصاد مصر

مصر توافق على إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية

بقدرة تصل إلى 1200 ميغاواط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، نقلا عن هيئة‭‭ ‬‬الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، إن الهيئة وافقت على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميغاواط.

وفي يونيو/ حزيران 2022، قالت شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة "روساتوم"، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها.

مادة اعلانية

وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة"، وفق "رويترز".

شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار بمحطة الضبعة النووية في مصر اقتصاد اقتصاد مصر شركة كورية تفوز بعقد قيمته 2.25 مليار دولار بمحطة الضبعة النووية في مصر

وأضافت أنه تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو/ حزيران 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والوحدة الثالثة في مارس/ آذار 2023.

ووقعت مصر وروسيا اتفاقا لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية خلال اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عام 2017.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقلاب في الغابون ينهي 56 عاما من حكم عائلة بونغو انقلاب في الغابون ينهي 56 عاما من حكم عائلة بونغو
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط