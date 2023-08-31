إيران ترفع صادراتها من النفط وسط محادثات مع أميركا

قال مستشارون وشركات تتتبع شحنات الناقلات، إن إنتاج وصادرات إيران من النفط قفزا في أغسطس/آب رغم العقوبات الأميركية، إذ إنها تبيع لمشترين من بينهم الصين.

وأوضح محللون أن ارتفاع حجم الصادرات يرجع فيما يبدو إلى نجاح إيران في التملص من العقوبات الأميركية وتمهل الولايات المتحدة في تطبيقها مع سعي البلدين إلى تحسين العلاقات.

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وسعت الولايات المتحدة إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت فرض العقوبات بهدف تقليل إيرادات الحكومة الإيرانية. لكن وفقا لشركات تتبع الصناعة، ارتفعت الصادرات الإيرانية خلال فترة ولاية الرئيس جو بايدن، وكانت الصين أكبر مشتر.

وتقدر شركة "إس.في.بي" الاستشارية أن إنتاج النفط الإيراني ارتفع في أغسطس/آب إلى 3.15 مليون برميل يوميا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 وأن صادرات النفط الخام والمكثفات وصلت إلى أقل قليلا من مليوني برميل يوميا.

وقالت سارة فاخشوري من الشركة "إيران في طريقها لاستعادة مستوى ما قبل العقوبات من إنتاجها النفطي".

وكان لدى ثلاث شركات أخرى اتصلت بها "رويترز" تقديرات مماثلة.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع إيران بشأن اتفاق محتمل تطلق إيران بموجبه سراح خمسة مواطنين أميركيين مقابل إلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية. ورفض مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان تحديد موعد التوصل إلى الاتفاق.

وقال محللون إن إيران تتهرب منذ سنوات من العقوبات النفطية عن طريق إجراءات مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى و"الخداع" أو التلاعب بترددات نظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس" بحيث تظهر السفن في مواقع مختلفة. وأضافوا أن البلاد تتحسن في هذه الأساليب.

الأعلى منذ 5 سنوات

ووفقاً لأرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وإيران عضو فيها، معدل الإنتاج البالغ 3.15 مليون برميل يوميا هو الأعلى لإيران منذ عام 2018.

ويقدر موقع "تانكر تراكرز دوت كوم"، الذي يُقيم شحنات النفط، أن صادرات إيران من الخام والمكثفات بلغت في المتوسط 1.92 مليون برميل يوميا في أول 27 يوما من أغسطس/آب، من‭‭‭‭ ‬‬‬‬بينها 1.77 مليون برميل يوميا من الخام، وفقا للأرقام التي قُدمت لرويترز.

وبحسب أرقام الشركة، ستسجل صادرات النفط في أغسطس/آب أعلى مستوى لها شهريا هذا العام.

وقالت شركة أخرى لتتبع الناقلات طلبت عدم نشر اسمها إن صادرات النفط الخام في أغسطس/آب تجاوزت 1.5 مليون برميل يوميا.

وتتوقع كبلر، التي تقدم بيانات التدفقات، أن يبلغ متوسط صادرات الخام في أغسطس/آب نحو 1.2 مليون برميل يوميا، انخفاضا من أعلى مستوى بلغته في مايو/أيار 2018 عند 1.54 مليون برميل يوميا. وتراجع الشركة أرقامها عادة.

وقالت إيران إنها تتوقع ارتفاع الإمدادات في المدى القريب.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير النفط الإيراني قوله إن إنتاج النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وترفع إيران حجم الإنتاج في الوقت الذي يقوم فيه تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وروسيا وآخرين، بخفض الإنتاج لدعم سوق النفط التي تأثرت فيها الأسعار بالتوقعات بأن التراجع الاقتصادي سيؤثر على الطلب.