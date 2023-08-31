اقتصاد العراق
دولة عربية تبحث إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية وإنتاج الكهرباء
لتقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط
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قالت الحكومة العراقية يوم الأربعاء إن اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن الاجتماع ناقش "الشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط".
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كان وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن العراق ينتج 24 ألف ميغاوات بزيادة 22% عن العام الماضي، لافتا إلى أن تأمين الطاقة على مدار الساعة يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاوات يوميا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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