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نفط روسيا

روسيا تناقش مع "أوبك +" إمكانية تمديد العمل بتخفيض صادراتها من النفط

قالت إن أي قرار محتمل سيعتمد على "وضع السوق"

دبي - العربية.نت
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قالت روسيا إنها ستناقش مع الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك +" إمكانية تمديد العمل بتخفيض صادرات موسكو من النفط حتى أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وأكد نوفاك أن أي قرار بهذا الشأن لم يتخذ حتى الآن، موضحاً أن أي قرار محتمل سيعتمد على وضع السوق، مشدداً على أن بلاده ملتزمة بتعهدها السابق بخفض الصادرات في الشهر المقبل بواقع 300 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط مستويات مايو/ أيار ويونيو/حزيران.

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وكانت روسيا قد تعهدت في وقت سابق بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً هذا العام، إضافة إلى خفض صادراتها النفطية في أغسطس/آب بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

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