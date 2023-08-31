أسعار النفط
"باركليز" يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 97 دولاراً للبرميل في 2024
تباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك +" خاصة من أميركا
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رفع بنك "باركليز" توقعاته لسعر خام برنت لعام 2024 بمقدار 8 دولارات للبرميل إلى 97 دولارا للبرميل.
وعزا البنك هذه التوقعات إلى تباطؤ نمو الإمدادات من خارج دول أوبك + خاصة من الولايات المتحدة، وتراجع الصادرات من قِبل العديد من منتجي أوبك+ بسبب قيود هيكلية في الإنتاج.
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وتوقع "باركليز" عجزا في المعروض النفطي بواقع 670 ألف برميل يوميا في 2023 و250 ألف برميل يوميا في 2024.
في سياق متصل، خفض البنك توقعاته لخام برنت لعام 2023 ككل بمقدار 3 دولارات للبرميل إلى 84 دولارا للبرميل، ولكنه أبقى على توقعات السعر للربع الرابع من العام عند 92 دولارا للبرميل.
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