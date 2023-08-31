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شركة نفط الكويت
شركة نفط الكويت
نفط وغاز

"نفط الكويت" تجري تغييرات على 147 وظيفة قيادية

في أكبر هيكلة للموارد البشرية في تاريخها

دبي - العربية.نت
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أجرى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أحمد العيدان، مجموعة ضخمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية في الشركة والتي تعتبر الأكبر في تاريخها، وشملت نقل وتعيين نحو 147 قيادياً في الشركة ما بين 101 رئيس فريق و31 مديرا و11 كبير اختصاصيين و4 مستشارين.

وقال العيدان في التعميم الذي صدر أمس إن عملية الهيكلة تأتي ضمن حرص الشركة على الارتقاء بعملياتها في مختلف القطاعات، والاستغلال الأمثل للخبرات البشرية لبداية مرحلة من التطوير، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وجاء في التعميم أنه تم استحداث فرق عمل جديدة ودمج أخرى وانتقال مجموعات وفرق بكاملها إلى مديريات أخرى، من أجل خلق بيئة عمل فعالة ومرنة، لتحقيق استراتيجية الشركة بحسب التعميم، علما أن تلك التغييرات سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

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