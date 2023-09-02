اقتصاد العراق
صادرات العراق من النفط ترتفع إلى 8.8 مليار دولار في أغسطس
معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ 83.35 دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات الخام إلى 8.846 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 8.33 مليار دولار في يوليو 2023.
وذكرت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أن إجمالي حجم صادرات النفط بلغ نحو 106.123 مليون برميل في الشهر الماضي، بمعدل 3.423 مليون برميل يوميا.
مادة اعلانية
وأضاف البيان أن معدل سعر برميل النفط بلغ 83.35 دولار.
وفي يوليو الماضي، تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.33 مليار دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد (78.033) دولار.
وبلغت صادرات النفط الخام العراقية نحو 106.75 مليون برميل تقريبا في يوليو الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"موديز" ترفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% في 2023أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد في 2024 اقتصاد
-
"كابيتال إنتليجنس" تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل إلى "B"مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" اقتصاد
-
وول ستريت تسجل مكاسب أسبوعية وسط توقعات بتثبيت الفائدة.. و"ناسداك" يرتفع 3.25%بيانات البطالة عززت توقعات عدم رفع أسعار الفائدة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية