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نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية)
اقتصاد العراق

صادرات العراق من النفط ترتفع إلى 8.8 مليار دولار في أغسطس

معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ 83.35 دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات الخام إلى 8.846 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 8.33 مليار دولار في يوليو 2023.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الجمعة، أن إجمالي حجم صادرات النفط بلغ نحو 106.123 مليون برميل في الشهر الماضي، بمعدل 3.423 مليون برميل يوميا.

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وأضاف البيان أن معدل سعر برميل النفط بلغ 83.35 دولار.

صادرات العراق من النفط تسجل 8.33 مليار دولار في يوليو طاقة نفط وغاز صادرات العراق من النفط تسجل 8.33 مليار دولار في يوليو

وفي يوليو الماضي، تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.33 مليار دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد (78.033) دولار.

وبلغت صادرات النفط الخام العراقية نحو 106.75 مليون برميل تقريبا في يوليو الماضي.

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