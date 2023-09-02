مخاوف الإمدادات تصعد بأسعار النفط لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر.. والخام الأميركي يقفز 7.2%

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات جلسة الجمعة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 7 أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر/ تشرين الأول، ما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم "أوبك+" لدعم الأسعار.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس الماضي، إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في "أوبك+" على خفض صادرات النفط الشهر القادم.

وصعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.49 دولار للبرميل عند التسوية. وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير/ كانون الثاني.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو نحو 1.7% إلى 85.02 دولار للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8% هذا الأسبوع مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو/ تموز. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.2% في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس/ آذار.