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حقل نفط بحري تابع لشركة أدنوك
حقل نفط بحري تابع لشركة أدنوك
أسعار النفط

"أدنوك" الإماراتية ترفع سعر بيع خام مربان لشهر أكتوبر عند 87.28 دولار للبرميل

بارتفاع شهري 8 %

دبي - العربية.نت
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأحد، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 87.28 دولار للبرميل لشهر أكتوبر/ تشرين الأول ارتفاعا بنسبة 8% من 80.78 دولار للبرميل لشهر سبتمبر/أيلول.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات جلسة الجمعة إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 7 أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.

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وصعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.49 دولار للبرميل عند التسوية. وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير/ كانون الثاني.

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وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو نحو 1.7% إلى 85.02 دولار للبرميل. وارتفع في وقت سابق في جلسة الجمعة إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8% هذا الأسبوع مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو/ تموز. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.2% في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس/ آذار.

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