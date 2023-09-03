اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط وغاز

"إيني" الإيطالية تعتزم استثمار 7.7 مليار دولار في مصر

خلال 4 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، وعدداً من كبار مسؤولي الشركة، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس شركة "إيني" الإيطالية استعرض تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، موضحا أن "إيني" وشركاءها يعتزمون تنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها في مصر.

مادة اعلانية

واستعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، وفق بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

مصر.. تحسن كبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يوليو اقتصاد اقتصاد مصر مصر.. تحسن كبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال يوليو

وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مارس 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاع جديد يظهر تقدم ترمب عن بايدن بـ8 نقاط استطلاع جديد يظهر تقدم ترمب عن بايدن بـ8 نقاط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط