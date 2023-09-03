"إيني" الإيطالية تعتزم استثمار 7.7 مليار دولار في مصر
خلال 4 سنوات
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، وعدداً من كبار مسؤولي الشركة، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس شركة "إيني" الإيطالية استعرض تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، موضحا أن "إيني" وشركاءها يعتزمون تنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها في مصر.
واستعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، وفق بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مارس 2023.
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