خبراء يرسمون صورة متفائلة للطلب الصيني على النفط

رسم عدد من خبراء النفط صورة متفائلة للطلب الصيني على النفط، وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن التعافي الاقتصادي الصيني يعد عاملاً رئيسياً لنمو أسواق النفط العالمية، مضيفة أن اتجاهات الطلب الصيني في فترة ما بعد وباء كورونا تميل إلى الارتفاع.

وأشارت الوكالة إلى أن السفر هو الدافع وراء زيادة الطلب الصيني على النفط، واعتبرت أن قطاع التصنيع لم يكن العامل الحاسم في دفع سوق النفط خلال الفترة الأخيرة.

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وتوقعت "ستاندرد آند بورز" ارتفاع إجمالي الطلب على النفط في الصين بنسبة 6.1% هذا العام إلى 16.4 مليون برميل يوميًا.

من جهته، قال Gary Ross المدير التنفيذي لـ "BLACK GOLD INVESTORS"، إن ازدهار حركة الطيران الداخلي في الصين إلى مستويات تجاوزت ما قبل الجائحة والنمو المتوقع لاقتصاد الصين سيرفعان الطلب على النفط.