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قمة المناخ

الإمارات تتعهد بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة إفريقيا على تسريع المشاريع النظيفة

المبادرة ستعطي الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء إفريقيا

دبي - العربية.نت
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تعهدت الإمارات التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP 28" هذا العام، بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.

وسيتم تأمين هذا المبلغ من قبل شركة مصدر للطاقة النظيفة وصندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة "AMEA Power" وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي.

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وستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء إفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

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وقد تحتاج إفريقيا إلى زيادة بنحو 10 أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وبينما تنتج القارة حوالي 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، إلا أنها من بين الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

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