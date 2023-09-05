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نفط وغاز

السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام

الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ستتم مراجعته شهريا

دبي - العربية.نت
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أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وقال المصدر إن إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة سيصل إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

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وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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