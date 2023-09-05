بوتين: شركات النفط والغاز الروسية في وضع "جيد"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن شركات النفط والغاز الروسية في وضع جيد بشكل عام، على الرغم من الأعمال العدائية لعدد من الدول والعقوبات.

وقال بوتين خلال اجتماع حول تنفيذ مشروع مورمانسك للغاز الطبيعي المسال: "على الرغم من الأعمال العدائية الواضحة لعدد من الدول، والقيود والعقوبات غير القانونية التي لا نهاية لها، فإن قطاع الوقود والطاقة الروسي - شركات النفط والغاز لدينا - بشكل عام في وضع موثوق، ويتطور، ويحل بنجاح المهام التي يواجهها، بما في ذلك في مجال التجارة الخارجية".

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ولفت رئيس الدولة الانتباه إلى أنه "في مجال إنتاج وتكرير النفط والغاز، نقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تعتبر أساسا لتطوير قطاع الوقود والطاقة، والعديد من مناطق البلاد".

وقال بوتين إن روسيا تدرس إمكانية تسريع بناء "قوة سيبيريا -2". وأوعز بوتين بعدم السماح بحدوث "قفزات حادة في الأسعار" في قطاع الوقود والطاقة في البلاد.