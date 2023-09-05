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بالقرب من إحدى منشآت الطاقة في نيجيريا (رويترز)
إحدى منشآت الطاقة في نيجيريا (رويترز)
نفط وغاز

وزير: إنتاج نيجيريا من الغاز قد يتجاوز 57 مليار متر مكعب سنوياً

بحلول عام 2030

سنغافورة - رويترز
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قال وزير الدولة النيجيري للغاز، إكبيريكبي إيكبو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر "غازتك" المنعقد في سنغافورة بأن نيجيريا تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي ويمكنها زيادة إنتاجها إلى أكثر من خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030.

وأضاف إيكبو أنه تم الإعلان في نيجيريا، عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. لذلك فإنه بحلول 2030، سنصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة من الإنتاج يوميا (57 مليار متر مكعب سنويا)"، مشيرا إلى وجود أموال متاحة لتمويل التوسع، دون الخوض في تفاصيل.

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ووفقا لمعهد الطاقة فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11% عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022 مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويا في 2019 و2020.

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وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16% إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، ما قلص حصة البلاد من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون 4%.

وتعتمد نيجيريا على صادرات الوقود الأحفوري لتوفير 90% من احتياجاتها من العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ميزانيتها.

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