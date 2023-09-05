دولة خليجية تنتج 223 مليون برميل من النفط في 7 أشهر

بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر يوليو 2023م نحو 178 مليونًا و956 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 80.5 دولار أميركي، بينما شكّل إنتاج النفط 223 مليونًا و544 ألفًا و500 برميل.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 1.5 %ليبلغ 174 مليونًا و642 ألفًا و500 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 6.6 %مسجلًا 48 مليونًا و902 ألف و100 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و54 ألفًا و500 برميل حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

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وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط العُماني بإجمالي صادرات بلغت 163 مليونًا و167 ألفًا و900 برميل تلتها اليابان بـ 5 ملايين و845 ألفًا و400 برميل ثم الهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل وكوريا بمليون و951 ألفًا و600 برميل، في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 5 ملايين و275 ألفًا و100 برميل وفق وكالة الأنباء العمانية.

و بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 30 مليارًا و914 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية يوليو الماضي بارتفاع نسبته 1.4 %مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م البالغة 30 مليارًا و485 مليونًا و400 ألف متر مكعب، وبلغت استخداماته للمشروعات الصناعية 18 مليارًا و102 مليون و100 ألف متر مكعب.

وسجل إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 7 مليارات و865 مليونًا و400 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 4 مليارات و794 مليونًا و600 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 152 مليونًا و500 ألف متر مكعب.