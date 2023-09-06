اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط وغاز

"غولدمان ساكس": تمديد تخفيض إنتاج النفط الطوعي يعزز احتمال ارتفاع الأسعار

أكد أن تمديد التخفيضات قد يرفع سعر خام برنت إلى 88 دولاراً بنهاية 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بنك غولدمان ساكس إن قرارات السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات إنتاج أو تصدير النفط الطوعية حتى نهاية 2023 قد تعزز احتمال ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن القرارات الجديدة قد تضيف دولارين تقريبا لتوقعات البنك لسعر خام برنت في شهر ديسمبر من العام الحالي والتي تقف عند 86 دولارًا للبرميل.

مادة اعلانية

وبين أنه في حال تمديد أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج المقرة هذا العام، حتى نهاية 2024، وهو ليس بالسيناريو المرجح لـ"غولدمان ساكس"، فمن المتوقع إضافة 14 دولارًا للبرميل إلى التوقعات التي تقف عند 93 دولارا للبرميل لخام برنت في ديسمبر 2024.

الأسواق الأوروبية تواصل خسائرها مع التأثر بمخاوف التباطؤ الاقتصادي أسواق المال الأسهم الأوروبية الأسواق الأوروبية تواصل خسائرها مع التأثر بمخاوف التباطؤ الاقتصادي

وأوضح غولدمان ساكس أنه من غير المرجح أن يرغب تحالف أوبك+ برؤية أسعار برنت تستقر فوق 100 دولار للبرميل بشكل مستدام، نظرا لتركيز التحالف على استقرار الأسواق على المدى المتوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لوموند تكشف وضع مخزون المياه والطعام لدى السفير الفرنسي المحاصر في النيجر لوموند تكشف وضع مخزون المياه والطعام لدى السفير الفرنسي المحاصر في النيجر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط