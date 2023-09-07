الحكومة اللبنانية توافق على طلب تجديد اتفاقية لاستيراد النفط من العراق

وافقت الحكومة اللبنانية في اجتماع اليوم الخميس على طلب من وزارة الطاقة والمياه بتجديد اتفاق قائم مع العراق لتوريد 1.5 مليون طن من النفط لصالح مؤسسة الكهرباء اللبنانية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان على موقعها الإلكتروني نقلا عن وزير الإعلام زياد مكاري قوله إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم أيضا على إنشاء منصة بلومبرغ لتداول العملة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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