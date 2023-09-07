نفط وغاز
وكالة: السيطرة على حريق بوحدة لتكرير النفط في شمال غرب إيران
أكدت أنه جارٍ التحقيق في سبب الحادث
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة مهر للأنباء اليوم الخميس أنه تمت السيطرة على حريق في صهاريج وحدة تكرير المكثفات النفطية في مدينة آشتيان شمال غرب إيران.
ويجري التحقيق في سبب الحادث.
مادة اعلانية
كانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزير النفط جواد أوجي قوله، إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر /أيلول رغم استمرار العقوبات الأميركية.
وقال الوزير "إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 مليون برميل يوميا وبحلول نهاية سبتمبر سيرتفع إلى 3.4 مليون".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
زيلينسكي: أوكرانيا ترفض بشدة أي قيود أخرى على تصدير الحبوب5 دول أوروبية تسعى لتمديد حظر على الحبوب الأوكرانية ينتهي أجله في 15 سبتمبر اقتصاد
-
دراسة.. البريطانيون معرّضون لأسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينياتأفادت أن الأسر الأكثر تواضعاً ستشهد مزيداً من الانخفاض في الدخل بالأشهر المقبلة اقتصاد
-
جهة رسمية تحذر من صفحة "مزيفة" لسرقة بيانات المصريين البنكيةالصفحات المزيفة تعلن توفير قروض للمستهلكين وبرامج تقسيط قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية