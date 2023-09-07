وكالة: السيطرة على حريق بوحدة لتكرير النفط في شمال غرب إيران

ذكرت وكالة مهر للأنباء اليوم الخميس أنه تمت السيطرة على حريق في صهاريج وحدة تكرير المكثفات النفطية في مدينة آشتيان شمال غرب إيران.

ويجري التحقيق في سبب الحادث.

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كانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزير النفط جواد أوجي قوله، إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر /أيلول رغم استمرار العقوبات الأميركية.

وقال الوزير "إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 مليون برميل يوميا وبحلول نهاية سبتمبر سيرتفع إلى 3.4 مليون".