اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل شادغان النفطي3
أرشيفية
نفط وغاز

وكالة: السيطرة على حريق بوحدة لتكرير النفط في شمال غرب إيران

أكدت أنه جارٍ التحقيق في سبب الحادث

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت وكالة مهر للأنباء اليوم الخميس أنه تمت السيطرة على حريق في صهاريج وحدة تكرير المكثفات النفطية في مدينة آشتيان شمال غرب إيران.

ويجري التحقيق في سبب الحادث.

مادة اعلانية

كانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزير النفط جواد أوجي قوله، إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر /أيلول رغم استمرار العقوبات الأميركية.

وقال الوزير "إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 مليون برميل يوميا وبحلول نهاية سبتمبر سيرتفع إلى 3.4 مليون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟ اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط