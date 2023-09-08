أسعار الغاز
أسعار الغاز الأوروبية تقفز بهذه النسبة بعد إضرابات بمصانع شيفرون في أستراليا
تكلفة العقود الآجلة لشهر أكتوبر زادت إلى 394 دولاراً لكل ألف متر مكعب
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قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 8.4% عند افتتاح التداول اليوم الجمعة، وسط أنباء عن إضرابات في مصانع شيفرون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بحسب ما أوضحت بيانات التداول.
وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أكتوبر إلى 394 دولاراً لكل ألف متر مكعب.
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وفي وقت سابق، أعلن التحالف النقابي الأسترالي، الذي يضم العاملين في صناعات إنتاج الغاز ومعالجته، بدء إضراب يوم الجمعة 8 سبتمبر، في اثنين من مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون للنفط والغاز، بعد فشل المفاوضات حول رفع الأجور وتحسين ظروف العمل مع الشركة.
وينتج مصنعا الغاز الطبيعي المسال في شيفرون سنويا حوالي 24.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يتجاوز 5% من الإنتاج العالمي.
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