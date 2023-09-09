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روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسيا (آيستوك)
نفط وغاز

فارق السعر بين خام الأورال الروسي و"برنت" يتقلص لهذا المستوى

بعدما تمكنت موسكو من إقامة شبكة لوجستية وآليات سداد مع مشترين مثل الهند والصين

موسكو - رويترز
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أظهرت بيانات لرويترز يوم الجمعة تقلص فارق السعر بين خام الأورال الروسي وخام برنت القياسي العالمي بعدما تمكنت موسكو من إقامة شبكة لوجستية وآليات سداد مع مشترين من خارج أوروبا مثل الهند والصين.

وجاء في البيانات أن فارق السعر بين الأورال وبرنت تقلص في الآونة الأخيرة إلى 17 دولارا للبرميل من 34.85 دولار في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران 2022، أي بعد شهرين تقريبا من بدء موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

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وارتفاع أسعار النفط وهو أحد المصادر الرئيسية لعائدات روسيا قد يعزز ميزانية موسكو التي عانت من عجز بلغ 24.12 مليار دولار أي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب.

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وقالت وزارة المالية الروسية إن مزيج خام الأورال جرى تداوله بسعر 74 دولارا للبرميل في المتوسط ​​في أغسطس/آب، مرتفعا من 64.37 دولار للبرميل في يوليو/تموز ليرتفع أكثر فوق الحد الأقصى الذي فرضته القوى الغربية والبالغ 60 دولارا.

وتضع تقديرات الميزانية الروسية سعر التعادل المالي للنفط عند 70.1 دولار للبرميل في العام الجاري.

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