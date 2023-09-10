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نفط ليبيا (أرشيفية- فرانس برس)
ميناء نفط في ليبيا (أرشيفية- فرانس برس)
اقتصاد ليبيا

إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا لثلاثة أيام

حظر تجوال تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة

بنغازي – رويترز
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قال مهندسان بقطاع النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء يوم السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع.

كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت حظر تجوال من مساء السبت حتى بعد غد الاثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.

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وقالت وزارة الداخلية في الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في بيان إن حظر التجول سيبدأ بعد الثامنة مساء السبت إلى يوم الاثنين، وطالبت بإخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان.

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وطلبت الوزارة من المواطنين الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة".

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